В Киеве водитель Tesla сбил на переходе девушку: пострадавшая в тяжелом состоянии (фото)

Очевидцы вызвали "скорую" и полицию

В четверг, 16 мая, в Печерском районе Киева произошло ДТП с пострадавшими — водитель Tesla сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила различные травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители и медики. Об этом рассказали очевидцы в киевском Телеграмм-канале "ДТП Киев".

Так, на Бульваре Леси Украинки в Подольском районе Киева водитель электромобиля Tesla сбил на "зебре" девушку-пешехода. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и осталась лежать на проезжей части.

Прибывшие на вызов медики экстренно госпитализировали девушку в медучреждение. Ее состояние, по словам очевидцев, оценивается как тяжелое.

Девушка получила серьезные травмы

Сообщается, что водитель Tesla ехал на большой скорости по полосе предназначенной для общественного транспорта. Мужчина не успел затормозить и на сбил девушку.

Также отмечается, что автомобиль имеет "днепропетровские номера".

Место аварии

На месте аварии работали правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данному факту проводится расследование. Дальнейшую судьбу горе-водителя решит суд.

ДТП произошло на бульваре Леси Украинки, 7

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяный водитель на огромной скорости врезался в отбойник и попытался прикинуться пассажиром. К счастью, на отрезке дороги, где произошло ДТП были установлены камеры видеонаблюдения — на кадрах отчетливо видно, кто именно сидел за рулем авто.