В Киеве водитель Tesla сбил на переходе девушку: пострадавшая в тяжелом состоянии (фото)
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Очевидцы вызвали "скорую" и полицию
В четверг, 16 мая, в Печерском районе Киева произошло ДТП с пострадавшими — водитель Tesla сбил на пешеходном переходе девушку. Пострадавшая получила различные травмы и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.
На месте происшествия работали правоохранители и медики. Об этом рассказали очевидцы в киевском Телеграмм-канале "ДТП Киев".
Так, на Бульваре Леси Украинки в Подольском районе Киева водитель электромобиля Tesla сбил на "зебре" девушку-пешехода. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и осталась лежать на проезжей части.
Прибывшие на вызов медики экстренно госпитализировали девушку в медучреждение. Ее состояние, по словам очевидцев, оценивается как тяжелое.
Сообщается, что водитель Tesla ехал на большой скорости по полосе предназначенной для общественного транспорта. Мужчина не успел затормозить и на сбил девушку.
Также отмечается, что автомобиль имеет "днепропетровские номера".
На месте аварии работали правоохранители. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
По данному факту проводится расследование. Дальнейшую судьбу горе-водителя решит суд.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяный водитель на огромной скорости врезался в отбойник и попытался прикинуться пассажиром. К счастью, на отрезке дороги, где произошло ДТП были установлены камеры видеонаблюдения — на кадрах отчетливо видно, кто именно сидел за рулем авто.