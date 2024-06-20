Два роки умовно за смерть жінки: у Миколаєві суд виніс дивний вирок спортсменці

Вона також повинна виплатити кругленьку суму родині загиблої

Чемпіонка України зі стрибків у висоту Ольга Ладига у 2020 році у Миколаєві скоїла смертельну ДТП, збивши на переході вагітну жінку, а за це отримала два роки умовно. Таке рішення прийняли 19 червня у Заводському районному суді Миколаєва.

Спортсменка також повинна виплатити компенсацію родині загиблої у сумі понад мільйон гривень. Про це повідомляє портал "НікВєсті".

"На підставі статті 75 КК України звільнити Ольгу Ладигу від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном 2 роки, поклавши обов’язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з’являтися для реєстрації в уповноважений орган з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації", — йдеться у вироку суду.

Таке рішення прийняв суддя Вʼячеслав Кузьменко. Родичі загиблої у будівлі суду заявляли, що вважають це рішення несправедливим.

"Можна було б одразу її виправдати. Вчора в Одесі за викрадення від 7 до 10. А тут вона людину вбила, без прав, на чужій машині, це не самокат! Закатала в асфальт, Лєна наша майже "всмятку", ховали мало не в зачиненій труні", ― сказала у судовій залі матір загиблої.

Нагадаємо, що смертельне ДТП сталось 13 березня 2020 року на Намиві. Автомобіль Mitsubishi Pajero збив жінку, яка переходила по пішохідному переході, а після цього врізався в іншу машину. Жінка загинула на місці події.

Виявилось, що за кермом була 25-річна чемпіонка України зі стрибків у висоту Ольга Ладига. Вона не мала водійських прав.

Спортсменка могла не отримати покарання зовсім, бо у серпні 2021 року справу закривали. Тоді керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха (вже колишній) говорив про відсутність складу злочину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що САП скерує у суд справу Педуса та дніпровських прокурорів в серпні 2024 року. Йдеться про гучний корупційний скандал.