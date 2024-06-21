Нападение на военного в Днепре: спецподразделение Kraken сделало официальное заявление

Дмитрий Павлов, на которого 20 июня напали неизвестные, был военнослужащим СП Kraken

Специальное подразделение Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что мужчиной, на которого 20 июня в Днепре напали неизвестные, был бывший военнослужащий спецподразделения. Там отметили, что надеются на установление справедливости.

Об этом говорится в сообщении в официальном канале Kraken в Telegram. В подразделении заверили, что не планируют вмешиваться в ход следствия.

"Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, получившим телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения "KRAKEN". По факту происшествия открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия. Мы не вмешиваемся в ход следствия, но внимательно следим". за его ходом.", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Днепре неизвестные в военной форме без опознавательных знаков напали на украинского военного из спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын". В сети утверждают, что раньше у него произошел конфликт с нардепом Николаем Тищенко.

В свою очередь Николай Тищенко заявил, что он вместе с правоохранителями приехал разоблачить колл-центр, который выманивал деньги у украинцев, в том числе семей военных. Нардеп заявил, что на его группу якобы было совершено нападение, в котором обвинил именно Павлова.

В Нацполиции уже отреагировали на нападения неизвестных мужчин, заявив, что открыли два уголовных производства по этому факту. При этом они никак не прокомментировали информацию Тищенко о нападении на следователя.

Дмитрий Павлов родом из Днепра, в начале полномасштабного вторжения добровольно вступил в ВСУ, служил в спецподразделении KRAKEN. Он выжил во время попадания двух ракет в Харьковскую ОВО весной 2022 года.

Кстати, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Николай Тищенко часто фигурирует в скандалах. Мы собрали интересные моменты из его биографии, которые произошли последние пять лет.