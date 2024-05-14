Вместо Сольского и Кубракова: Кабмин назначил двух и.о. министров, что о них известно

Уже работали в этих ведомствах

Решением Кабинета Министров были назначены временные исполняющие обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины, а также министра развития общин, территории и инфраструктуры. Так Тарас Высоцкий стал и.о. главы Минаграполитики, а Василий Шкураков — и.о. главы Мининфраструктуры.

Соответствующее решение принято на заседании во вторник, 14 мая. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины, временно возложено исполнение обязанностей: Министра аграрной политики и продовольствия Украины на Высоцкого Тараса Николаевича; Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на Шкуракова Василия Александровича", — говорится в сообщении.

Что известно о Тарасе Высоцком

Тарас Николаевич Высоцкий – специалист в области операционного менеджмента, маркетинговых и рыночных исследований, анализа ценовой конъюнктуры международных и украинских рынков сельскохозяйственных культур.

Тарас Высоцкий

Тарас Высоцкий с 2019 по 2021 год занимал должность заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26 мая 2021 года № 506-р он был назначен первым заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Что известно о Василии Шкуракове

Василий Александрович Шкураков с 2005 по 2017 год работал в Министерстве финансов Украины, где прошел путь от экономиста до директора Департамента, а с 2018 года работал в министерстве на должности заместителя Министра.

Василий Шкураков

С 2017 по 2018 год занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам ЧАО "УКРГИДРОЭНЕРГО". В 2020 году был назначен генеральным директором ЧАО "Укрфинжилье".

В августе 2021 года был назначен первым заместителем министра инфраструктуры Украины.

Напомним, что в четверг, 9 мая, Верховная Рада Украины вслед за Александром Кубраковым уволила министра аграрной политики Николая Сольского, который продолжал выполнять свои обязанности после выхода из СИЗО.

Ранее мы писали, что 9 мая ВАКС арестовал замминистра Сольского. А на Кубракова многие переложили ответственность за разрушение Трипольской ТЭС.