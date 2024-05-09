Зеленский после скандала снял с должности начальника Управления госохраны: что произошло

Был начальником УГО с 2019 года

Начальник Управления государственной охраны Украины (УГО) Сергей Рудь сегодня, 9 мая, был уволен с должности. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Этому предшествовало разоблачение путинских агентов, в том числе двух полковников УГО, которые планировали убийство президента Украины и других чиновников.

Документ был опубликован на официальном сайте главы государства. Номер указа 317/2024 г. от 9 мая 2024 года.

Сергей Рудь занимал должность начальника УГО с октября 2019 года. На днях стало известно о том, что СБУ разоблачила сеть агентов 5 службы Федеральной службы безопасности России, готовивших убийство Зеленского. Были задержаны два полковника Управления государственной охраны (УГО), среди них Андрей Гук.

Служба безопасности произвела арест высокопоставленного чиновника, подозреваемого в государственной измене. При этом задержанный считается приближенным к уже экс-начальнику УГО Сергею Рудю.

Задержание агентов ФСБ

Известно, что Рудь и Гук вместе учились в академии и имеют тесные личные связи, по информации СМИ они кумовья. Согласно данным источников, Рудь даже планировал назначить Гука на должность своего зама.

"Враг активно разрабатывал планы по ликвидации президента Владимира Зеленского. Одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять главу государства в заложники, а впоследствии его убить", — сообщали в СБУ.

Кроме Зеленского, ФСБ также планировала ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других чиновников. В частности, ликвидацию главы ГУР Кирилла Буданова собирались провести перед Пасхой.

Сергей Рудь

Сергей Рудь – украинский генерал-майор, занимавший должность начальника Управления государственной охраны Украины с 16 октября 2019 года. Ранее, с мая и по октябрь 2019 года был заместителем начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинского президента Владимира Зеленского хотели убить в польском аэропорту Жешув-Ясенко. Подробности рассказали в пресс-службе СБУ.