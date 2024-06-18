Найема уволили с должности главы Агентства восстановления: кто занял его место

Также правительство уволило его заместителей

Кабинет Министров Украины на своем заседании во вторник, 18 июня, принял ряд кадровых решений. В частности, были уволены несколько должностных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram. Так, Мустафа Найем был уволен с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Кроме того, Андрей Ивко был уволен с должности первого заместителя председателя Агентства восстановления, а Валерия Иванова — заместителя председателя этого ведомства. При этом временно исполнять обязанности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры назначили Романа Коменданта.

Кабмин также уволил одного из заместителей министра экономики Украины. Свою должность потерял Игорь Фоменко.

В свою очередь Мустафа Найем на своей странице в Facebook прокомментировал это решение правительства. Он поблагодарил свою команду, руководителей и работников Служб восстановления в областях. Найем также отметил, что проработал в этой должности 505 дней.

Напомним, 10 июня стало известно, что глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Он сообщил, что принял такое решение самостоятельно "из-за системных препятствий".