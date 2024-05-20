В одном из районов Киева хотят закупить семена газонных трав на полмиллиона гривен

Очень "важные траты" во время войны

Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района столицы решило приобрести 2020 килограмм семян газонной травы. Стоимость закупки составляет более 480 тысяч гривен.

Товар коммунальщикам должны поставить до 24 декабря текущего года. Об этом стало известно из опубликованного на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro тендера.

Так, коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района столицы решило приобрести 2020 килограмм различных семян газонной травы. Из них 1000 — это смесь семян газонных трав "Робустика", 1000 килограмм — смесь семян газонных трав "Орнаментал" или их аналог и 20 килограмм — семена клевера белого (100% клевер белый).

Срок поставки товаров — 25 декабря 2024. Стоимость семян составляет 488 700 гривен. Известно, что аукцион состоится 29 мая 2024 года и именно тогда будет определен победитель.

Стоит отметить, что к основным газонным видам трав относятся мятлик луговой (Poa pratensis), овсяница красная (Festuca rubra) и райграс пастбищный или плевел многолетний (Lolium perenne).

Польза газонов является неоспоримым фактом, ведь с ними любой участок сразу выглядит ухоженным и облагороженным.

Ранее "Телеграф" расскаывал о том, что киевский парк "Наталка" хотят в очередной раз реконструировать и на это планируют потратить 20 миллионов гривен. Стоит отметить, что "модификации" территории парка ведутся начиная с 2017 года и на них уже было потрачено из столичного бюджета более 110 миллионов гривен.