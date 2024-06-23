Вместо толп людей - только камни: как выглядит самый популярный ранее пляж оккупированного Геническа (видео)

Теперь на пляжах всего несколько местных

С началом летнего сезона в сети начали появляться видео того, как сейчас выглядят оккупированные россиянами курортные городки Украины, где до полномасштабного вторжения РФ бурлила жизнь. Сейчас же это заброшенные и полупустые города, в которых оккупационная власть не делает ничего.

Видео из временно оккупированного Геническа Херсонской области появилось в сети. На нем запечатлели пустой Центральный пляж города, также известный как Детский пляж.

Как видно на видео, пляж совершенно пуст. Среди отдыхающих разве что несколько местных жителей. Заметьте, это в разгар сезона. В мирное время, на пляже негде было и яблоку упасть.

Как видим на фотографиях, Центральный пляж Геническа был очень популярным местом для отдыха. Сюда приезжали со всех уголков Украины и, будем откровенны, на пляже можно было встретить и россиян.

Детский пляж получил свое название из-за затяжного мелководья. Именно поэтому он был так популярен среди отдыхающих с детьми. Кроме того, для хорошего отдыха раньше существовала и хорошо развитая развлекательная инфраструктура: надувные горки, катание на "бананах" и катамаранах, куча аттракционов, кафешек и ночных клубов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас, в оккупации, выглядит город Бердянск и его, ранее один из самых популярных, городской пляж.