А люди где? Как сейчас выглядит один из самых популярных ранее пляжей оккупированного Бердянска (видео)

Удручающая пустота и сплошная запущенность

Третий год подавляющее большинство украинских морских курортов находятся под оккупацией России. Одним из них является город Бердянск — жемчужина Приазовья. Однако сейчас состояние одного из популярных в Украине курортов весьма удручающее.

В сети появилось видео, на котором запечатлен один из самых популярных ранее пляжей Бердянска — городской пляж №3, который сейчас, несмотря на хорошую погоду и разгар сезона, поражает пустотой и запущенностью.

Видео снято 9 июня 2024 года. Невооруженным глазом заметно, что пляж запущен, несмотря на то, что это самый центр курортного города. Среди развлечений — какой-то надувной понтон, а людей с три десятка. Ни тебе привычной толпы отдыхающих, надувных горок и "бананов", ни шезлонгов и палаток, ни вездесущих продавцов "пахлавы медовой" и "вареной кукурузы".

До полномасштабного вторжения России в Украину этот самый пляж выглядел так, как на этих фотографиях из прошлого:

Пляж в разгар сезона раньше, до оккупации

Полно отдыхающих в 2018 году, Бердянск

Городской пляж №3 до оккупации РФ

Напомним, ранее "Телеграф" уже рассказывал о том, как сейчас выглядят оккупированные курорты Украины, в частности тот же Бердянск.