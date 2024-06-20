На пляжах пусто, а на базах - захватчики: как выглядит курортная Кирилловка под оккупацией (фото, видео)

На базах отдыха сейчас, где раньше были посетители, сейчас живут оккупанты и размещают там свои подразделения

Третье лето известный украинский курортный поселок Кирилловка в Запорожской области находится под оккупацией. Россия превратила один из любимых отдыхов украинцев в практически безлюдное место.

В социальных сетях публикуют видео, которые в июне были сделаны в Кириллове. На кадрах видно, что пляжи практически пустые и поселок больше не похож на место, где раньше с удовольствием отдыхали тысячи людей.

Уже с конца мая люди обычно съезжались на море, а найти свободную базу всегда было той еще задачей. Однако сейчас изменилось абсолютно все. На тех же базах теперь живут захватчики.

Хотя оккупанты пытаются делать вид, что захваченное ими побережье Азовского моря пользуется бешеной популярностью у россиян, на самом деле это не так. В сети сообщают, что оккупанты в этом году решили открывать аквапарк. При этом там сейчас косят траву, которую не косили целых два года.

Глава Запорожской областной администрации Иван Федоров отметил, что на самом деле, Бердянск и Кирилловка – сейчас сугубо военные базы.

"Там, где раньше отдыхали украинцы с детьми, сейчас враг размещает свои подразделения и людей, потому что до Азовского побережья сложно дотянуться нашим военным", — сказал он.

Как проходило лето в Кирилловке до оккупации

Пока в курортный поселок не зашли российские оккупанты, он всегда был переполнен отдыхающими.

К примеру, в 2019 году пляжи выглядели вот так:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как летом 2024 года выглядит курортный Бердянск, который также находится под оккупацией.