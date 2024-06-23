Замість натовпу людей - лише каміння: як виглядає найпопулярніший пляж окупованого Генічеська (відео)

Тепер на пляжах лише кілька місцевих

З початком літнього сезону у мережі почали з’являтися відео того, як нині виглядають окуповані росіянами курортні містечка України, де до повномасштабного вторгнення РФ вирувало життя. Нині ж це занедбані та напівпорожні міста, у яких окупаційна влада не робить геть нічого.

Відео з тимчасово окупованого Генічеська, що у Херсонській області, з’явилося у мережі. На ньому зафільмували порожній Центральний пляж міста, також відомий, як Дитячий пляж.

Як видно на відео, пляж абсолютно порожній. Серед відпочивальників хіба що кілька місцевих мешканців. Зауважте, це у розпал сезону. У мирні часи, на пляжі не було де і яблуку впасти.

Як бачимо на світлинах, Центральний пляж Генічеська був вельми популярним місцем для відпочинку. Сюди приїздили з усіх куточків України й, будемо відверті, на пляжі можна було зустріти й росіян.

Дитячий пляж отримав свою назву через затяжне мілководдя. Саме тому він був настільки популярним серед відпочивальників з дітьми. Крім цього, для гарного відпочинку раніше існувала і добре розвинута розважальна інфраструктура: надувні гірки, катання на "бананах" та катамаранах, купа атракціонів, кафешок та нічних клубів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як нині, в окупації, виглядає місто Бердянськ та його, раніше один із найбільш популярних, міський пляж.