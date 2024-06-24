Возможная родственница "королевы красоты ДНР" и охранник ночного клуба: кто из окружения Тищенко нападал на военного в Днепре

В этой истории остается еще много вопросов

Стало известно кто еще причастен к нападению на военнослужащего Дмитрия Павлова в Днепре, которое произошло 20 июня. Оказалось, что один из участников инцидента — Сергей Цубера, полтавский депутат от партии ОПЗЖ, которую запретили в Украине в 2022 году. Он якобы таксует по Киеву в комендантский час.

Такое мнение высказал военный волонтер, журналист, общественный деятель Денис Кошельник. Подробностями он поделился в эфире ДнепроTV.

Кроме того, среди нападающих, по словам Кошельника, был еще и тренер по страйкболу.

"С каждым днем мы по одному разоблачаем их. Этой ночью я не спал где-то до двух, трех часов, анализировал, просматривал видео. В течение всей ночи я думал, как узнать, кто тот высокий парень, который давил Дмитрия коленом на спину и избивал его сверху. Я его нашел. Это вообще тренер по страйкболу. Сегодня я запишу о нем видео", — отметил военный волонтер.

Следует отметить, что информация о нападающих в сети несколько отличается. Другие источники пишут, что одним из охранников депутата Николая Тищенко, который участвовал в нападении на военного с ребенком, оказался 39-летний Константин Цубер из Киева. Как пишут в Telegram-каналах, ранее он работал телохранителем в ночном клубе Karusel Club.

По данным блоггера и волонтера Сергей Стерненко. Среди нападавших все же был мужчина по имени Сергей, бывший депутат от партии ОПЗЖ. Но фамилия его Савченко.

Денис Кошельник также рассказал, что в политических кругах говорят о намерениях Николая Тищенко после войны создать собственную частную военную компанию (ПИК).

Также волонтер рассказал о помощнице нардепа Эвелине Андриевской, которая снимала нападение на камеру и находится в списке "Миротворца".

"Она является родственницей жены одного из очень известных военных командиров, которого, наверное, знает весь мир. Это очень плохо, поскольку именно поэтому она себе много позволяет. Такие люди обычно кем-то прикрываются и делают то, что они делают", — утверждает Кошельник.

По данным СМИ, уже после аннексии Крыма помощница нардепа посещала полуостров. Она ездила на концерт поддерживавшего Путина Григория Лепса. А в 2022 году Андриевская получила благодарность от ГУР. Она даже хвасталась в соцсетях совместным фото с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Эвелина, вероятно, является родственницей самопровозглашенной "королевы ДНР" Алины Андриевской. Мало того, что обе носят одну фамилию, да еще очень похожи между собой. Обе Андриевские – родом из оккупированного Донецка.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети установили личность копа, который тоже участвовал в нападении на военного. Им оказался сотрудник Нацполиции из Киева.