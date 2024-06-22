В сети раскрыли личность полицейского, который помогал Тищенко нападать на военного: он не из Днепра (фото)

В сети осудили полицейского и потребовали отставки главы МВД Украины

Стало известно имя полицейского, который помогал охране Николая Тищенко нападать на военного в Днепре. Им оказался сотрудник Нацполиции из города Киева.

Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко. Он не уточнил, откуда у него эти данные.

Как удалось выяснить, нардепу помогал сотрудник Главного управления НПУ Писаренко Богдан Олегович. Каким образом киевский полицейский оказался в Днепре и почему помогал Тищенко — неизвестно.

"Интересно, этого копа Тищенко взял в аренду, или это теперь киевская полиция "выполняет обязанности" в Днепре?", — поинтересовался Сергей Стерненко.

В комментариях под постом блогера добавили, что это именно тот полицейский, которому избитый военный Дмитрий Павлов якобы оказывал сопротивление и на которого позже напал сам.

В сети возмутились тому, что правоохранителей можно "арендовать" за деньги и использовать в своих целях. Главу МВД Игоря Клименко требуют отправить в отставку, а такие полицейские — позорят форму и звание правоохранителя.

Напомним, что 20 июня на военного Дмитрия Павлова напали в Днепре на глазах у жены, маленького ребенка и прохожих. Его скрутили, заковали в наручники и начали избивать. Позже Николай Тищенко заявил, что военный входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других мошенников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дело о нападении на военного взяли на высший контроль. В сеть слили данные одного из охранников Николая Тищенко, который участвовал в избиении.