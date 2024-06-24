Показал синяки на ногах: во Львове мужчину затолкали в бус, реакция его, ТЦК и военных (видео)

В ТЦК и ОК "Захід" дали свои комментарии насчет этой ситуации

В сети появилось видео, на котором, как утверждается, сотрудники Львоского ТЦК затолкали мужчину в бус. Вокруг этой истории разгорелся серьезный скандал, а в самом ТЦК тем временем уже прокомментировали ситуацию.

Так, на одном из аккаунтов в TikTok было опубликовано видео, на котором видно, как люди в форме пытались закрыть в машине мужчину. Тот упирался ногой в землю и не давал этого сделать.

При этом снимающие это видео люди требуют, чтобы сотрудники ТЦК отпустили гражданина, а также представились. Они уверяют, что с этим роликом будут обращаться в полицию.

Внимание! В видео содержится ненормативная лексика.

"Вы ногу ему сломаете", — выкрикнула женщина, снимающая видео, когда сотрудники ТЦК пытались закрыть дверь буса, а мужчина продолжал держаться одной ногой на земле.

Рядом находился сотрудник полиции. Однако в данной ситуации он не предпринимал никаких мер. На требование женщины он показал ей свое удостоверение.

Как отреагировали в ТЦК

В пресс-службе областного ТЦК прокомментировали ситуацию и отметили, что мужчина "сам спровоцировал военнослужащих".

"Исполняя служебные обязанности, группа оповещения ТЦК и полиции проезжала по улице Замкова в городе Львове. Заметил гражданина призывного возраста. Остановились и спросили о военно-учетных документах. После того как он предоставил их, военнослужащие обнаружили, что последний раз гражданин появлялся в военкомат 9 лет назад. Затем мужчину пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку", — говорится в сообщении.

Как утверждается, в это время мимо проходила женщина и увидев автомобиль и мужчин в форме, она начала фиксировать происходящее на камеру телефона.

"Заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, стал провоцировать военнослужащих на конфликт. Отмечаем, военнослужащие не избивали человека. Пытаясь использовать положение, когда прохожая инцидент снимала на видео, мужчина вел себя неадекватно", — сказала в ТЦК.

По итогу, по словам пресс-службы, мужчине таки вручили повестку, после чего отпустили.

Реакция мужчины, которого закрывали в машине

Участник этой истории лично прокомментировал инцидент. Он заявил, что все сказанное в ТЦК — ложь. По его словам, повестку не вручали, но забрали временное удостоверение военнообязанного. А ВВК он проходил 4,5 лет назад.

Мужчина показал синяки на ногах, которые, как он отметил, появились после этого происшествия.

Реакция ОК "Захід"

Отреагировали на случившуюся ситуацию в и оперативном командовании "Захід". В частности, там ответили на видео, которое записал мужчина после случившегося.

"Мы считаем манипулятивным и циничным видео, где гражданин объясняет инцидент с ТЦК", — говорится в сообщении.

Реакция была дана (выделено жирным) на отдельные фразы участника происшествия:

"Два раза проходил ВЛК и последний раз четыре с половиной года назад", — говорил мужчина. На это ему ответили: "Полномасштабное вторжение россиян в Украину началось 24 февраля 2022 года – два года и ровно четыре месяца назад" .

. "Я понимал, что когда я с Богом – это правда, а с кем они были, я этого не знаю". На это в ОК ответили: "Прикрываться верой и Богом – это верх манипуляций и цинизма" .

. "Реально беспредел, творится беспредел" — "Человеку, который прямо признается в нарушении законодательства, очевидно, не следует говорить о "беспределе" .

. "Мне страшно, мне сейчас страшно. Даже не столько за себя, а вообще за людей" — "Всем страшно. Против нас Россия ведет полномасштабную войну на истребление. Но одни борют свой страх и бьют врагов, другие считают, что другие должны их защитить" .

. "Я с Богом и верю, что оно как-нибудь разрулится" — "Не "разрулится". Ничего и никогда не "разруливается" само собой. Так считают только люди инфантильные, не берущие ответственности за свою жизнь. Если бы все верили, что война просто разрулится, сегодня мы бы жили на полностью оккупированной территории. Или не жили вообще. Можно присоединиться к ВСУ и вместе разрулить".

"Повестку мне никакую не выписывали" — "Выписка повестки не равна ее вручению".

"Я не знаю, что мне делать" — "Прийти в ТЦК, обновить данные и пройти ВЛК".

"Можно выйти из дома и уже никогда больше не вернуться" — "Именно так. Горькая правда в том, что во время войны можно выйти из дома и не вернуться. К сожалению, с тысячами украинских мужчин и женщин именно так и произошло. Однако можно пойти в армию и значительно снизить вероятность такого развития событий" .

. "У меня руки до сих пор трясутся, ноги все в синяках" — "Напомним, что сопротивление военнослужащим, выполняющим свои обязанности – это нарушение закона. Потряхиваемые руки и синяки – это самая низкая цена. Отмечаем, гражданина не избивали".

"Эти все истории… Мне даже адвокат говорит…" — "Черпайте информацию только в официальных источниках и не ведитесь на враждебную пропаганду ".

". "Я люблю свою страну, но не люблю наши законы" — "Об инфантильности и безответственности мы уже писали".

"Главное молиться" — "Молиться, если у вас такая духовная потребность, однозначно нужно. Однако молитва не может заменить исполнение своего долга перед государством".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре люди буквально отбивали мужчину от сотрудников ТЦК, которые пытались силой затащить его в бус. В ТЦК прокомментировали ситуацию.