Один из ОПЗЖ: в сети вычислили еще двух охранников Тищенко, которые напали на военного в Днепре (фото)

Одного из нападавших вычислили по татуировке на руке

Пользователи сети вычислили еще двух причастных к нападению на военнослужащего Дмитрия Павлова в Днепре, которое произошло 20 июня. Утверждается, что один из участников инцидента – Сергей Савченко, бывший депутат от партии ОПЗЖ, которую запретили в Украине в 2022 году.

Об этом сообщил блоггер и волонтер Сергей Стерненко. Сообщение сделал в своем Telegram. Вместе с тем, издание "Антикор" утверждает, что бывший ОПЗЖник ныне охранник Тищенко.

Что известно о Сергее Савченко

Савченко родился в 1990 году в поселке Красный Кут в Луганской области. Свои первые политические шаги сделал в Полтаве, став депутатом Шевченковского районного совета (2015-2016 гг.) В 2020 году баллотировался в Полтавский областной совет от пророссийской партии ОПЗЖ, местной ячейкой которой руководил одиозный нардеп-госпредатель Илья Кива.

Савченко победил на выборах и стал депутатом облсовета VIII созыва.

"Я баллотируюсь от "Оппозиционной платформы — при жизни". Потому что, по моему мнению, это едва ли не единственная политсила, которая системно отстаивает интересы миллионов простых украинцев, решает их проблемы и делает это, несмотря на все политические и экономические перипетии в стране", – заявлял Савченко в 2020 году.

При этом из открытых источников в интернете стало известно, что семья Савченко в 2022 году вляпалась в скандал. Жена депутата угрожала главному редактору газеты "Чутовский край" расправой за якобы нецензурную брань в комментариях, которую она восприняла за свой счет.

Тогда Анастасия Савченко начала угрожать журналистке преследованием и устроила настоящий кибербуллинг в соцсети, а впоследствии угрожала расправой от своего мужа "депутата облсовета".

Что касается другого нападающего, то, как утверждает издание "Информатор", им оказался 39-летний Константин Цубера из Киева. Отмечается, что Цубера — один из охранников депутата Николая Тищенко, также принимавший участие в нападении на военного.

Ранее Цубера работал охранником в ночном клубе Karusel Club, а в 2017 году он пытался устроиться работать патрульным в Управление патрульной полиции в Киеве, пишет издание.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в сети установили личность копа, который тоже участвовал в нападении на военного. Им оказался сотрудник Нацполиции из Киева.