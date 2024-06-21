"Кришает ботофермы": Тищенко прокомментировал скандал с избиением в Днепре громкими заявлениями

Пострадавший якобы спровоцировал полицейского

Скандал с нападением сопровождающих нардепа Николая Тищенко (были в военной форме и без опознавательных знаков) на бывшего военного подразделения Kraken Дмитрия Павлова все больше набирает обороты. Так в комментарии своему коллеге Алексею Гончаренко Тищенко заявил, что пострадавший якобы является начальником безопасности ботоферм.

А такие, по его словам, могут готовить государственный переворот, якобы планировавшийся именно в Днепре. Об этом Тищенко сказал в прямом эфире Алексея Гончаренко.

Относительно инцидента, по словам Тищенко, военный, на которого напали, "вместе со своими ребятами подошел к месту, где проводились следственные действия и спровоцировал полицейского". Хотя на распространившемся сетью видео заметно, что мужчина был с коляской, в которой был ребенок. Ее, кстати, потом у него забрали люди из "свиты" Тищенко.

"После рейда, я шел к машине. Ко мне подошли молодые люди, один был неизвестный. Начали меня провоцировать, оскорбительные вещи говорить. Я сделал замечание, потому что они с ребенком. На что сказали — еще раз оскорбительные слова. Я обратился к полицейскому, чтобы прекратились эти действия с заявлением. Они начали обижать полицейского, они включили камеры. Затем полицейский начал проверять данные этих молодых людей. Затем к нам подошли представители ТЦК (по заявлению Тищенко), у одного из людей не было никаких документов", — Тищенко рассказывает о вчерашней ситуации.

Тищенко подчеркнул, что вчерашняя ситуация — "это провокация ", ведь "человек проходил службу в этом подразделении, но выписанный по состоянию здоровья матери" уже не является военнослужащим.

"Он там является начальником безопасности ботофермы "девяточки", которая насчитывает 120 колл-центров по Украине. Он вместе со своими ребятами подошел к месту, где проводились следственные действия и спровоцировал полицейского", — сказал Тищенко.

Скандальный нардеп также подчеркнул, что у него "нет охраны ", воздержавшись от прямой характеристики должностей лиц, которые были с ними.

Дмитрия Павлова, по словам Николая Тищенко, якобы поддерживал телеграм-канал ППК "Вагнер".

"Благодаря ботоферме планировался и планируется госпереворот в Украине… Вы видите сценарий военного переворота, который будет осуществляться, по моему мнению, с помощью денег, взятых из колл-центров и ботоферм. Там существуют свои современные армии. Эти армии формируют из бывших военных, которые пришли с фронта", — сказал Тищенко в эфире.

В принадлежности к так называемым ботофермам скандальный нардеп также обвинил действующего председателя Луганской ОГА Артема Лысогора, который якобы "крышует ботофермы" и "дружит с руководителями группировки "девяточка"".

"Днепр — это сердце ботоферм. Все фейки, вся ложная информация начинается с города Днепра", — сказал Тищенко.

Ранее "Телеграф" писал, что глава МВД Игорь Клименко заявил, что причастные к нападению на военного Дмитрия Павлова в Днепре будут наказаны. В сети установили личность одного из них.