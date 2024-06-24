Укр

Драка в Днепре. Нардеп Тищенко не хочет сдавать мандат, но появилось еще одно "экзотическое" основание

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
Нардеп Николай Тищенко Новость обновлена 24 июня 2024, 22:10
Нардеп Николай Тищенко. Фото facebook.com/NikolayTishenko

Пока скандал с избиением экс-бойца подразделения Kraken набирает обороты, выяснилось, можно ли на самом деле наказать избранника

После громкого скандала с избиением охраной нардепа Николая Тищенко бывшего военнослужащего спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова в Днепре парламентарий пока не хочет и не планирует отдавать свой мандат. Об этом говорится в статье на "Телеграфе" на тему возможных политических последствий для избранника после очередной резонансной истории.

"Он же мажоритарщик, которого выбрали 40 тысяч киевлян. Никто не может лишить его мандата", — рассказал "Телеграфу" проинформированный собеседник, приближенный к опальному нардепу, комментируя слухи в кулуарах и призывы в соцсетях лишить Тищенко депутатских полномочий.

То же подтвердили журналистам издания и другие высокопоставленные источники в парламентской фракции "Слуга народа": "По состоянию на сегодняшний день пока выглядит так, что Тищенко не собирается писать заявление о сложении полномочий".

Впрочем, согласно Конституции и Закону Украины о статусе народного депутата есть семь четких оснований, когда парламентарий может потерять свой мандат.

Как рассказал "Телеграфу" главред портала "Честно" Александр Салиженко, среди этих инструментов все же самый реальный и быстрый способ сделать это — применить один практический механизм.

"Из указанного перечня (оснований потери нардепом своего мандата. — Ред.) из семи пунктов, как мне кажется, наиболее реальным (не теоретическим), конечно, первая норма — сложение полномочий по личному заявлению. Это самый простой механизм, учитывая еще и тот момент, что этот нардеп является мажоритарщиком.

В данной ситуации это такое дополнительное отягчающее обстоятельство из-за того, что влияние на "списочников" и у руководства Рады, и у руководства фракций есть, а в отношении мажоритарщиков с этим ситуация сложнее. Тем более, когда нельзя провести довыборы на округах во время военного положения. Поэтому, конечно, должно быть добровольное заявление", — рассказал эксперт.

Он также добавил, что проблема второго пункта из перечня оснований (о вступлении в законную силу решения суда с обвинительным вердиктом против парламентария), "то таких кейсов, когда нардеп потерял мандат в связи с приговором, даже не вспомню".

По словам Салиженко, гипотетически мог бы сработать еще один "экзотический" вариант, как можно еще законно "убрать" из парламента депутата-скандалиста: "Теоретически мог бы быть еще один возможный сценарий — назначить Тищенко на какую-то другую должность. Представим, что ему предлагают возглавить, скажем, украинское посольство в Таиланде, который он очень любит. Допустим, ему предлагают такой вариант и он соглашается".

"Но мне кажется, такое маловероятно. Мы можем смоделировать такую вероятность, но вряд ли такое произойдет", — прогнозирует он.

*Подробнее о том, почему порой так сложно наказать нардепов вопреки очевидным преступлениям — читайте в статье на "Телеграфе": "Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде".

Как сообщалось, 20 июня на военного Дмитрия Павлова напали в Днепре на глазах жены, маленького ребенка и прохожих. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дело о нападении на военного взяли на самый высокий контроль. Тем временем в сеть уже слили данные одного из участвовавших в избиении Николая Тищенко.

Теги:
#Верховная Рада #Драка #Днепр #Скандалы #Мандат #Тищенко #Дмитрий Павлов