Драка в Днепре. Нардеп Тищенко не хочет сдавать мандат, но появилось еще одно "экзотическое" основание

Пока скандал с избиением экс-бойца подразделения Kraken набирает обороты, выяснилось, можно ли на самом деле наказать избранника

После громкого скандала с избиением охраной нардепа Николая Тищенко бывшего военнослужащего спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова в Днепре парламентарий пока не хочет и не планирует отдавать свой мандат. Об этом говорится в статье на "Телеграфе" на тему возможных политических последствий для избранника после очередной резонансной истории.

"Он же мажоритарщик, которого выбрали 40 тысяч киевлян. Никто не может лишить его мандата", — рассказал "Телеграфу" проинформированный собеседник, приближенный к опальному нардепу, комментируя слухи в кулуарах и призывы в соцсетях лишить Тищенко депутатских полномочий.

То же подтвердили журналистам издания и другие высокопоставленные источники в парламентской фракции "Слуга народа": "По состоянию на сегодняшний день пока выглядит так, что Тищенко не собирается писать заявление о сложении полномочий".

Впрочем, согласно Конституции и Закону Украины о статусе народного депутата есть семь четких оснований, когда парламентарий может потерять свой мандат.

Как рассказал "Телеграфу" главред портала "Честно" Александр Салиженко, среди этих инструментов все же самый реальный и быстрый способ сделать это — применить один практический механизм.

"Из указанного перечня (оснований потери нардепом своего мандата. — Ред.) из семи пунктов, как мне кажется, наиболее реальным (не теоретическим), конечно, первая норма — сложение полномочий по личному заявлению. Это самый простой механизм, учитывая еще и тот момент, что этот нардеп является мажоритарщиком.

В данной ситуации это такое дополнительное отягчающее обстоятельство из-за того, что влияние на "списочников" и у руководства Рады, и у руководства фракций есть, а в отношении мажоритарщиков с этим ситуация сложнее. Тем более, когда нельзя провести довыборы на округах во время военного положения. Поэтому, конечно, должно быть добровольное заявление", — рассказал эксперт.

Он также добавил, что проблема второго пункта из перечня оснований (о вступлении в законную силу решения суда с обвинительным вердиктом против парламентария), "то таких кейсов, когда нардеп потерял мандат в связи с приговором, даже не вспомню".

По словам Салиженко, гипотетически мог бы сработать еще один "экзотический" вариант, как можно еще законно "убрать" из парламента депутата-скандалиста: "Теоретически мог бы быть еще один возможный сценарий — назначить Тищенко на какую-то другую должность. Представим, что ему предлагают возглавить, скажем, украинское посольство в Таиланде, который он очень любит. Допустим, ему предлагают такой вариант и он соглашается".

"Но мне кажется, такое маловероятно. Мы можем смоделировать такую вероятность, но вряд ли такое произойдет", — прогнозирует он.

*Подробнее о том, почему порой так сложно наказать нардепов вопреки очевидным преступлениям — читайте в статье на "Телеграфе": "Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде".

Как сообщалось, 20 июня на военного Дмитрия Павлова напали в Днепре на глазах жены, маленького ребенка и прохожих. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дело о нападении на военного взяли на самый высокий контроль. Тем временем в сеть уже слили данные одного из участвовавших в избиении Николая Тищенко.