Полиция задержала студентов возле ЛГБТ-феста? Все подробности инцидента в Киеве (фото)

Одному из юношей якобы разбили ноутбук

Полиция Киева якобы задержала нескольких юношей у кинотеатра "Жовтень", где проходит ЛГБТ-фестиваль Sunny Bunny. Четырех студентов якобы безосновательно "загрузили" в бус и отвезли в отделение. Больше всего юношей возмутило то, что правоохранители разговаривали на русском языке.

Об инциденте рассказывает один из задержанных парней Святослав Сиротюк. По его словам, 18 апреля к нему и его друзьям у кинотеатра "Жовтень" подошли копы, которые попросили пройти с ними и установить личности.

"Со мной были мои друзья — Богдан, Остап и Арсений. Уже через несколько минут нам "вежливо" предложили предоставить личные данные, которые господин полицейский зачем-то записывал шариковой ручкой. А дальше ласково приглашал занять свое место в зелененьком автобусике", — пишет студент.

Святослав, задержанный полицией

Еще один задержанный молодой человек

Он добавляет, что якобы копы поочередно уточняли у ребят данные, объясняя свои действия превентивными мерами. Но в отделение, судя по словам Святослава и фото, юношей все же отправили. На видео даже видно, что этот процесс не был столь гладким.

"Забросили меня и моих коллег в бусик, включили мерцающие огоньки и на всех возможных скоростях полетели в районное отделение полиции. Дальше нас встретила целая плеяда изысканно москалоразговаривающих полицейских, некоторые из которых такие конструкции матерные строили, что могли бы легко записаться в классиков русской литературы", — говориться в сообщении.

Далее, по словам парня, почти два часа в отделении у них снова уточняли все данные, биометрию и т.д. И уже после этого процесса отпустили юношей. При этом один из них был несовершеннолетний, поэтому копы вызвали его родителей из Уманщины в Киев, чтобы те забрали его.

"Самых больших террористов нашего мира делают из простых ребят историков. А хуже всего в этом всем — произвол русского языка, который вводит тебя в состояние ступора, а воображение говорит, что ты не где-то в Киевском райотделе, а в московском СИЗО", — резюмировал студент.

Эту же информацию подтвердила и мать друга временно задержанных парней. Она также добавила, что Святославу во время "ласковых погрузок в бус" якобы разбили ноутбук, где была его дипломная работа. В то же время, в Национальные полиции пока не комментировали эту ситуацию.

Также и ректор Киево-Могилянской академии Сергей Квит уже отреагировал на инцидент. Он официально обратился в Нацполицию за разъяснениями.

"Обнародованное задержание студентов Национальный университет "Киево-Могилянская академия" без вдумчивых причин недалеко от своего университета неприемлемо. Даже нынешнее напряжение в обществе не может быть оправданием подобных ситуаций. Один из задержанных – участник обороны Киева 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевской области полицейские попали в громкий скандал.