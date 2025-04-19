Рука Бога по-украински: в Первой лиге засчитали гол рукой (видео)

Чемпионат Украины по футболу удивляет

В субботу, 19 апреля, в Первой лиге Украины (второй по силе футбольный дивизион в стране) был забит необыкновенный гол. Футболист "Кременя" Андрей Колосков оформил взятие ворот рукой.

Это произошло в матче 4 раунда игр на выбывание против "Подолья". Об этом сообщает "Телеграф".

На 37-й минуте Колосков сравнял счет в матче, правда, вероятно, сделал это не по правилам. После навеса с правого фланга в штрафной "Подолья" произошла суматоха, во время которой защитник хозяев неудачно выбил мяч. Круглый попал в руку Колоскова, после чего залетел в ворота. Невероятно, но рефери Вадим Запрутняк засчитал взятие ворот, хотя четко видел момент.

"Колосков сыграл в стиле Марадоны", — отметил комментатор игры.

Видео гола Колоскова в матче "Подолье" — "Кремень":

Напомним, голы, забитые рукой, порой засчитывают в футболе, особенно это касается мячей, забитых до внедрения VAR (системы видеопомощи арбитра). Самый известный подобный случай произошел на чемпионате мира-1986 в матче 1/4 финала Аргентина — Англия. Тогда на 51-й минуте форвард аргентинцев Диего Марадона забил гол рукой, который назвали "рукой Бога".

Ранее украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за использование русского языка в матче. Накануне Бело-синие одолели "Оболонь" в киевском дерби (3:0).