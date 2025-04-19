Новая комета взорвалась на подлете к Земле. Когда можно увидеть фантастическое явление (фото)

Ее ученые открыли только в марте 2025 года

Ученые зафиксировали распад недавно открытой кометы C/2025 F2 (SWAN), которая должна была пролететь возле Земли. Разожженные остатки кометы все же будут видны с планеты в начале мая.

Как пишет CNN, вероятнее C/2025 F2 (SWAN) — криовулканическая комета, которых очень мало в Солнечной системе. По последним исследованиям ученые утверждают, что комета распалась.

"Все признаки указывают на то, что небесный объект, напоминавший нечеткое зеленое пятно, распался за последние пару дней", — сказал Цичен Занг, докторант, изучающий астрономию малых тел в обсерватории Лоуэлл во Флагстаффе, штат Аризона.

Комета C/2025 F2 (SWAN)

Такие выводы учёные сделали на фоне последних снимков, на которых свечение кометы стало гораздо меньше, а до этого было очень ярким.

"Существует остаточное облако пыли, которое должно быть видимо в телескоп еще несколько недель, но оно распространяется и исчезает", — сказал Занг.

По его словам, удивительное явление можно будет увидеть в северном полушарии до восхода солнца. Эта комета вызвала немалый ажиотаж еще до распада, ведь ее обнаружили недавно.

"Это вероятно, что всплеск яркости после открытия кометы на самом деле был тем, что комета начала распадаться, — сказал Занг в электронном письме. — Когда они сначала распадаются на части, весь лед внутри открывается для Солнца, заставляя их превращаться в газ (что мы видели как зеленое свечение, которое делает комету яркой)".

Комета C/2025 F2 (SWAN)

А когда лед заканчивается, газ постепенно перестает выделяться, и комета тускнеет. Именно это увидели учёные.

"Похоже, что мы сейчас практически на том этапе, когда лед/газ почти полностью исчезли, поэтому осталась только пыль", — объяснил Занг.

Как пишет EarthSky, комета совершает один оборот вокруг Солнца каждые 2,1 миллиона лет.

Почти все кометы довольно тяжелые, поэтому нет тенденции распадаться, во время приближения к Солнцу. Но чаще встречаются меньшие кометы, которые выделяют свои газы. Эти небесные объекты быстро вращаются, пока не разлетаются.

Когда можно увидеть комету:

К 25 апреля комета будет видна перед рассветом на северо-востоке в созвездии Андромеды.

будет видна перед рассветом на северо-востоке в созвездии Андромеды. После 25 апреля она переместится на вечернее небо, низко над западным горизонтом у созвездия Тельца.

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