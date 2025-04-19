Пасхальные богослужения будут транслировать онлайн: где их можно будет посмотреть

Теперь идти в церковь необязательно

В ночь с 19 на 20 апреля, а также в воскресенье утром в Украине состоятся праздничные Пасхальные богослужения.

"Телеграф" собрал ссылки, на которых можно будет просмотреть служение. Часть из них начнутся поздно ночью.

Богослужение Православной церкви Украины из Михайловского Златоверхого собора начнется 19 апреля в 23:00 и будет транслироваться на YouTube-канале ПЦУ, страницах в Facebook, телеканале "Суспільне Культура" и "Украинском Радио".

20 апреля с 06:00 службу также проведут в Киево-Печерской лавре ПЦУ. УГКЦ совершит Пасхальную литургию 20 апреля в 07:00 в Патриаршем соборе Воскресения Христова. Трансляцию обеспечат "Живое телевидение", "Суспільне Культура" и "Радио Культура".

Святую Мессу Римско-католической церкви из Ватикана покажет EWTN в 11:30.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть ночную Пасхальную службу.