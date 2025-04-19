Украинский центр в Канаде охватил пожар. Подробности, фото и видео

Там под открытым небом представлен быт украинцев Канады в период 1892–1930 годов

Пожар в Селе наследия украинской культуры и быта в Канаде вспыхнул в пятницу, 18 апреля. Музейный комплекс охватил огонь с окрестных полей.

Что привело к возгоранию травы, от которой загорелся украинский музей под открытым небом, расположенный вблизи города Эдмонтон в провинции Альберта, пока неизвестно. Об этом сообщили в Королевской канадской конной полиции в Альберте (Royal Canadian Mounted Police in Alberta).

Пожар начался около национального парка Элк-Айленд рядом с Селом наследия украинской культуры, примерно в 50 километрах от Эдмонтона. В районе, расположенном рядом с музеем, районе объявляли эвакуацию населения, однако вскоре она была отменена. Около 22:00 по местному времени (05:00 19 апреля по Киеву) полиция сообщила, что пожар взяли под контроль.

Что известно о Селе наследия украинской культуры и быта

Село наследия украинской культуры (англ. Ukrainian Cultural Heritage Village) — музей под открытым небом, расположенный в 80 км к востоку от города Эдмонтон в экокультурной территории Калина Кантри. Там воспроизведена жизнь и быт первопроходцев в восточно-центральной Альберте.

Овин и хлев из усадьбы семьи Слемко (1918-1919 гг.) Фото: ukrainianpeople.us

Там можно ознакомиться с бытом украинцев Канады в период 1892-1930 годов. Аутентичные дома и хозяйства украинских первопоселенцев перевезены в музей — и поэтапно реставрированы в соответствии с эпохой начала XX века.

Украинская Греко-католическая церковь святого Николая (1925-1930е гг.) Фото: ukrainianpeople.us

Как сообщал "Телеграф", в поезде "Укрзализныци" Сумы-Киев 18 апреля произошел пожар. Погиб железнодорожник.