Відрахованим студентам чекати повістку? Чи можуть виші відправляти дані у ТЦК, відповідь юристки

Це питання чітко регулюється законом

Нещодавно на Волині заявили, що місцеві університети будуть передавати оновлені дані про відрахованих студентів у територіальні центри комплектування (ТЦК). Але за законом таку інформацію може надавати лише Міністерство освіти та науки.

Розповсюдження цих даних може відбутись у двох випадках: за згодою людини чи за законом, коли йдеться про інтереси національної безпеки, економічного благополуччя або ж прав людини. Про це керівниця практики цивільного та господарського права Юридичної компанії "Приходько та партнери" Ірина Ан розповіла виданню "РБК-Україна".

У частині 1 статті 7 Закону "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів" вказано, які персональні дані входять до реєстру. Там є інформація про освіту. ТЦК мають право отримати її від МОН в електронному вигляді.

Проте виші не можуть надавати таку інформацію. На це їм потрібно отримати дозвіл від студента. Інакше він має право подати скаргу та навіть отримати компенсацію.

"Тобто персональну інформацію особи щодо її освіти та спеціальності, а також форми навчання може надавати виключно МОН шляхом електронної взаємодії електронних ресурсів… У разі порушення конфіденційності персональних даних особа має право на скаргу до Уповноваженого з прав людини або до суду з відшкодуванням понесених розголошенням збитків", — сказала юристка.

Тобто, відрахування з університету ще не означає отримання повістки. Але все ж рано чи пізно інформація про це з’явиться у базах. Тоді відстрочки у відрахованого студента вже не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Міноборони спочатку підтримали законопроєкт про продовження терміну оновлення даних у ТЦК, але потім передумали. Умєров направив листа у Раду з проханням залишити попередній документ без розгляду.

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