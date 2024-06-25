Смогут забронировать почти всех: Кабмин разрешил бронирование еще одной категории предприятий

Это решение важно для экономического роста Украины

Кабинет министров внес изменения в постановление №76 и разрешил полное бронирование для саперов. Теперь отсрочка от мобилизации предоставляется сотрудникам определенных предприятий и организаций, являющихся сертифицированными операторами противоминной деятельности.

Учреждения, желающие забронировать своих сотрудников, должны непосредственно участвовать в разминировании территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Кабмин разрешил бронирование для саперов

"Гуманитарное разминирование территории Украины — одна из ключевых задач, на решение которой направлены усилия Правительства и наших международных партнеров. Необходимо как можно быстрее обеспечить безопасность населения на потенциально загрязненных минами территориях и вернуть эти земли в экономическую эксплуатацию", — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономики Игоря Безкаравайного.

Он подчеркнул, что от этого зависит экономический рост нашей страны, а также продовольственная безопасность за пределами Украины. Поэтому важно забронировать саперов.

"От этого зависит как экономический рост в Украине, так и продовольственная безопасность в мире. Бронирование подготовленных специалистов по разминированию, работающих в штатах операторов, создаст необходимые условия для планомерной работы по разминированию территорий", — сказал Безкаравайный.

Отметим, что Кабмин разрешил бронировать не всех сотрудников этих предприятий. Эта возможность распространяется только на специалистов по разминированию сертифицированного оператора. Забронировать можно сотрудников из состава групп, которые занимаются:

техническим и нетехническим обследованием;

очисткой;

инспектированием;

контролем качества.

Для справки: в составе этих групп работают гражданские люди, прошедшие базовую подготовку. У них достаточно навыков, чтобы искать в полях мины и взрывоопасные устройства. Теперь их будут бронировать вне зависимости от того, какие они имеют военно-учетную специальность и звание.

В Кабмине отмечают, что это бронирование в некоторых случаях может быть аннулировано. Такое решение может быть принято в отношении предприятий, которые не будут осуществлять работы по гуманитарному разминированию украинских территорий в течение шести месяцев.

По данным Кабмина, всего в Украине есть 42 оператора противоминной деятельности. Речь идет о компаниях, которые уже получили соответствующие сертификаты. В ближайшем будущем еще 53 организации могут быть сертифицированы. Более того, из них 31 — правительственные организации.

Гуманитарным разминированием по данным на май 2024 года занимается около 2000 специалистов. Еще около 1900 специалистов привлечены к оперативному реагированию.

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