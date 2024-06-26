Готовят новые ограничения: какие услуги нельзя будет получить без военного билета

Повсеместно такие механизмы не введены, но они будут появляться все чаще

В Украине все чаще будут требовать военно-учетные документы для получения конкретных услуг. То есть, военнообязанный не сможет ими пользоваться, если не имеет военного билета.

Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська, пишет ТСН. По его словам, речь идет о сотнях, если не тысячах различных услуг.

"Это необходимо, чтобы человек появился на радарах государства. Чтобы оно понимало, где человек находится, кто он, что он, какие средства связи. Это нормальный, правильный, естественный процесс. Процесс продолжается. Я не могу сказать, что мы повсеместно ввели такие механизмы. Но по моему убеждению, он будет появляться все чаще. Все чаще для предоставления услуг военнообязанным государство будет запрашивать военно-учетный документ", — сказал Малюська.

Так, без военного билета будет невозможно будет:

оформить паспортные документы;

подать заявление на брак;

оформить водительское удостоверение;

поступить на обучение;

оформить право собственности на недвижимость;

пересечь границу;

быть принятым на работу;

представить документы на установление инвалидности и т.д.

Исключением будут являться только критически важные услуги и те услуги, которые касаются детей и семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с 18 июня в приложении "Резерв+" стала доступна новая функция — электронный военный билет. Он является аналогом бумажного и избавляет от потребности носить его везде с собой. При проверке документов достаточно будет просто показать QR-код в приложении.