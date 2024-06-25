Не сообщил об авто - получил штраф от ТЦК? Адвокат дала исчерпывающий ответ

Никакого нового постановления по этому поводу нет

Закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, допускает изъятие автомобилей для нужд армии. Адвокат разъяснила, может ли ТЦК и СП оштрафовать за неподачу информации об автомобиле, такие слухи распространились в последнее время.

"В средствах массовой информации начали распространять новость, согласно которой водители, не обновившие информацию о своих автомобилях в ТЦК и СП, могут получить штраф в размере 20 000 гривен. СМИ приводят якобы "новое" постановление Кабмина №1921. Указанным постановлением утверждено Положение о военно-транспортной обязанности", — пишет в Telegram адвокат Дарья Тарасенко.

Она отметила, что на самом деле это вовсе не новое постановление. Оно существует еще с 2000 года. Согласно его пункту 15, руководители предприятий, учреждений и организаций должны представлять ТЦК и СП информацию о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о гражданах, работающих на предприятиях учреждениях и организациях на таких транспортных средствах и технике. Информация подается ежегодно.

"Следовательно, никакой обязанности для физических лиц, в том числе ФЛП, подавать сведения о транспортных средствах в ТЦК и СП согласно постановлению Кабмина №1921 нет. Следовательно, и наказать за неподачу такой информации не могут", — отметила Тарасенко.

Как писал "Телеграф", нардеп, представитель Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что изъятие транспорта на нужды ВСУ не противоречит Конституции, но забирать легковые автомобили у граждан не будут. Они не нужны армии. Для ВСУ больше понадобятся грузовики, специальная техника, внедорожники, которые помогут передвигаться по бездорожью. В 90% случаях гражданам не за что волноваться, считает нардеп. Речь идет только о специфических транспортных средствах.