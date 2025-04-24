Умерла в 11 лет, но успела стать легендой: как выглядела самая юная полтавская художница Саша Путря

За свою короткую жизнь Путря успела создать более 2 тысяч работ

Юная украинка Саша Путря вошла в историю, как невероятно талантливая художница и автор детских произведений. Но девочка, которую назвали "ребенок-индиго", прожила всего 11 лет. Ее, как и украинского актера Гринько, сыгравшего "папу Карло", забрала тяжелая болезнь — лейкемия.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела одна из самых необычных художниц за всю историю изобразительного искусства. Саша Путря прожила слишком короткую жизнь, но оставила после себя огромное творческое наследие.

Саша Путря — что известно об украинской художнице

Талантливая художница Александра (Саша) Путря родилась 2 декабря 1977 года в Полтаве, в семье художника и преподавательницы музыкального училища. Свой невероятный талант девочка началась проявлять с трех лет.

Сашу Путрю называли ребенком-индиго

Отец старался научить дочь основам академического рисунка, но она отказывалась, потому что хотела все делать по-своему. Саша не любила срисовывать изображения, на бумаге она воплощала только свои идеи, все как видела и запоминала.

Саша Путря вместе с отцом

За 11 лет жизни юная художница создала 2 279 работ, куда входили альбомы с рисунками, шаржами и стихами, вышивки, поделки из пластилина, мягкие игрушки и другие изделия. Особенно Саша интересовалась Индией, поэтому именно индийские мотивы занимали в ее творчестве особое место.

Рисунки украинской художницы Саши Путри

Любимыми ее авторами были Виктор Гюго, Николай Гоголь, Марк Твен, Александр Дюма, Роберт Стивенсон и Майн Рид.

Рисунки украинской художницы Саши Путри

От чего умерла художница Саша Путря

В пять лет здоровье Саши Путри ухудшилось и врачи диагностировали у нее острый лимфобластный лейкоз. Врачи говорили, что девочка проживет не более месяца, но прогноз был ошибочным.

Саша Путря умерла в 11 лет от лейкемии

Юная художница прожила 11 лет, 1 месяц и 21 день. Последние дни своей жизни Саша провела в больнице, но не переставала рисовать. Последней ее работой стал автопортрет.

Саша Путря посмертно получила множество наград

Если бы не тяжелая болезнь, Саша Путря могла бы еще больше раскрыть свой талант и стать великой художницей. Хотя ее имя до сих пор живет, а работы Саши известны в более чем 50 странах мира. В Индии, которой она уделяла особое место, художницу удостоили Национальной премии детского объединения "Неру Бал Самити". Посмертно Путрю наградили и другими медалями и орденами, а также о ней сняли несколько документальных фильмов.

Рисунок Саши Путри

Согласно желанию маленькой художницы, ее похоронили в индийском сари, а в гроб положили небольшой портрет актера Митхуна Чакраборти, в которого Саша влюбилась, увидев с ним фильм "Танцор диско".

Похоронили девочку на кладбище в Полтаве. В сети есть видео за 2015 год, как выглядела ее могила, тогда само кладбище было в запущенном состоянии, и отцу Саши было стыдно водить иностранные делегации, которые восхищались ее талантом, к могиле художницы.

Где похоронена юная художница Саша Путря, Фото: скриншот видео

На месте захоронения девочки был установлен памятник. На гранитной плите выгравировано ее имя, а также дата рождения и смерти. Вокруг могилы были цветы, но как она выглядит сейчас — неизвестно.

Как выглядит могила Саши Путри, Фото: скриншот видео

"Телеграф" писал ранее, как сейчас выглядит самая известная девочка советского кино Маргарита Сергеечева. Женщина перенесла инсульт и живет в бедности.