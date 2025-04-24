Во Львове перезахоронят останки Путина: кто это и существовал ли он (фото)

В архивах заметили интересную деталь

К могиле советского солдата Путина много вопросов, ведь по некоторым данным человека с указанными инициалами не существовало. Возможно, перезахоронение, эксгумация и исследование останков, которые начались во Львове, прольют свет на это.

Как отмечал общественный деятель Олег Немчинов, передает Gazeta.ua, в большинстве записей о героях Советского союза нет упоминания о Путине С.К.

"На сайте "Герои Страны", который является крупнейшим каталогом героев Советского Союза и содержит записи о 18233 героях, которых есть и два Путина: Александр Дмитриевич и Михаил Тихонович. Ни одного упоминания о "Путина С. К."", — говорится в материале.

Могила Путина во Львове

В другом биографическом словаре СССР Немчин тоже не нашел человека с такими инициалами. В общем есть четыре майора Путины, но ни одного майора гвардии и тем более с инициалами С.К. нет. Также и в Википедии ничего не написано об этом майоре. Поэтому кто действительно похоронен в этой могиле точно не известно, и почему этого человека считают героем Союза.

Кроме этого дата гибели отмечена 12 ноября 1945 года, а тогда немецкую армию уже вытеснили далеко за пределы Львова. Путин либо умер от нанесенных ранее ран, либо погиб в борьбе с украинским подпольем.

Могила Путина во Львове

Добавим, что во Львове 23 апреля начались работы по исследованию и эксгумации советских захоронений на территории "Холма Славы". Все найденные останки и надгробия перенесут на специально определенное место на Голосковское кладбище.

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