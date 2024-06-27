Интерпайп Виктора Пинчука организовал отдых 700 детей в Карпатах

Компания Интерпайп Виктора Пинчука обеспечила летний отдых детям своих сотрудников.

Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница компании.

Согласно сообщению, второй год подряд дети действующих военных, ветеранов и сотрудников Интерпайпа из Никополя, Днепра и Новомосковска отдыхают в лагере в Карпатах.

"Мы планируем оздоровить за лето 700 детей, среди них – дети наших мобилизованных и ветеранов, а также дети, которые живут с родителями под постоянными обстрелами в Никополе. Таким образом, мы хотим поддержать наших людей во время войны", – отметил директор по персоналу Интерпайп Виталий Пахомов.

С начала полномасштабной войны Интерпайп существенно расширил социальный пакет для сотрудников. Компания эвакуировала семьи работников из Никополя в безопасный район, оказывает финансовую поддержку сотрудникам, пострадавшим от вражеских обстрелов, обеспечивает системную помощь мобилизованным работникам.