Інтерпайп Віктора Пінчука організував відпочинок 700 дітей в Карпатах

Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука забезпечила літній відпочинок дітям своїх співробітників.

Про це інформує офіційна Фейсбук-сторінка компанії.

Згідно з повідомленням, другий рік поспіль діти діючих військових, ветеранів та співробітників Інтерпайп з Нікополя, Дніпра та Новомосковська відпочивають в таборі в Карпатах.

"Ми плануємо оздоровити за літо 700 дітей, серед них – діти наших мобілізованих та ветеранів, а також діти, які живуть з батьками під постійними обстрілами в Нікополі. В такий спосіб ми хочемо підтримати наших людей під час війни", – зазначив директор з персоналу Інтерпайп Віталій Пахомов.

З початку повномасштабної війни Інтерпайп суттєво розширив соціальний пакет для співробітників. Компанія евакуювала сім'ї працівників з Нікополя у безпечний район, надає фінансову підтримку співробітникам, потерпілим від ворожих обстрілів, забезпечує системну допомогу мобілізованим працівникам.