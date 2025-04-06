Как футболист оказался в составе оккупационных войск не сообщается

Защитники Украины ликвидировали на фронте необычного оккупанта — бывшего игрока молодежной сборной Украины по футзалу Алексея Яблонского, который после аннексии Крыма перешел на сторону захватчиков. Накануне предатель Украины проиграл нокаутом на вечере кулачных боев в ОАЭ.

О смерти 35-летнего Яблонского сообщила пресс-служба так называемого ФК "Севастополь" в соцсети VK. По информации источника, захватчик нашел свою смерть "в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО".

В составе "Севастополя" Яблонский играл в чемпионате Украины по футзалу и пляжному футболу. После аннексии полуострова играл в так называемой Премьер-лиги Крымского футбольного союза за "Гвардеец", "Крымтеплицу", "Кафу" и "Бахчисарай". У оккупанта остались жена и двое детей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ ликвидировали на фронте титулованного российского спортсмена Александра Работницкого, который оказался медалистом Паралимпийских игр в Токио. В Японии он выиграл "серебро" в беге на 1500 метров в категории спортсменов с интеллектуальными нарушениями.