Обновление тарифов Киевстар с 8 апреля: все, что нужно знать
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Киевстар меняет условия дневного пакета и звонков за границу с 8 апреля.
С 8 апреля 2025 г. в некоторых тарифах подписки мобильного оператора Киевстар изменяются условия дневного пакета и перечень стран, на которые распространяются тарифные минуты для звонков за границу.
Как сообщается на официальном сайте оператора "Киевстар", в тарифе Максимальный Безлим 2019 абоненты получат возможность совершать звонки не только на другие мобильные сети Украины и на номера Польши и Италии, но и на номера еще 11 стран, среди которых Бельгия, Индия, Испания, Канада, Молдова, Германия, Норвегия, Румыния, США, Чехия, Швеция.
Аналогичный перечень будет действовать и в тарифе ТВИЙ Максимум 2023, но с исключениями: для звонков в Израиль, Китай и Узбекистан будут применяться стандартные международные тарифы.
Также с 8 апреля обновляются условия дневного пакета в тарифах:
- LOVE UA База
- LOVE UA Свет 2023
- Максимальный Безлим 2019
Дневной пакет активируется только в том случае, если вы пропустили основную оплату тарифа. В этом случае вы получите:
- Безлимитный интернет без ограничения скорости
- Безлим звонки в сети Киевстар
- Стоимость дневного пакета — 30 грн/день
Для абонентов, находящихся в странах, где действует услуга "Роуминг как дома", дневной пакет включает:
- Безлимитные звонки на Киевстар
- Все входящие вызовы
- Интернет без ограничения объема со скоростью до 0,8 Мбит/с
Изменения автоматически вступят в силу с 8 апреля 2025 года. Рекомендуется ознакомиться с новыми условиями на сайте Киевстар во избежание недоразумений и максимально эффективно использовать возможности вашего тарифа.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнее время в социальных сетях участились жалобы клиентов на работу домашнего интернета от Киевстар. Пользователи сообщают о проблемах с подключением, задержках в выполнении заявок и ненадлежащей работе технической поддержки.