Обновление тарифов Киевстар с 8 апреля: все, что нужно знать

Киевстар меняет условия дневного пакета и звонков за границу с 8 апреля.

С 8 апреля 2025 г. в некоторых тарифах подписки мобильного оператора Киевстар изменяются условия дневного пакета и перечень стран, на которые распространяются тарифные минуты для звонков за границу.

Как сообщается на официальном сайте оператора "Киевстар", в тарифе Максимальный Безлим 2019 абоненты получат возможность совершать звонки не только на другие мобильные сети Украины и на номера Польши и Италии, но и на номера еще 11 стран, среди которых Бельгия, Индия, Испания, Канада, Молдова, Германия, Норвегия, Румыния, США, Чехия, Швеция.

Аналогичный перечень будет действовать и в тарифе ТВИЙ Максимум 2023, но с исключениями: для звонков в Израиль, Китай и Узбекистан будут применяться стандартные международные тарифы.

Также с 8 апреля обновляются условия дневного пакета в тарифах:

LOVE UA База

LOVE UA Свет 2023

Максимальный Безлим 2019

Дневной пакет активируется только в том случае, если вы пропустили основную оплату тарифа. В этом случае вы получите:

Безлимитный интернет без ограничения скорости

Безлим звонки в сети Киевстар

Стоимость дневного пакета — 30 грн/день

Для абонентов, находящихся в странах, где действует услуга "Роуминг как дома", дневной пакет включает:

Безлимитные звонки на Киевстар

Все входящие вызовы

Интернет без ограничения объема со скоростью до 0,8 Мбит/с

Изменения автоматически вступят в силу с 8 апреля 2025 года. Рекомендуется ознакомиться с новыми условиями на сайте Киевстар во избежание недоразумений и максимально эффективно использовать возможности вашего тарифа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в последнее время в социальных сетях участились жалобы клиентов на работу домашнего интернета от Киевстар. Пользователи сообщают о проблемах с подключением, задержках в выполнении заявок и ненадлежащей работе технической поддержки.