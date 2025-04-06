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До Пасхи или после? Когда лучше сажать лук для большого урожая

Автор
Виктория Козар
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Посадка лука весной 2025 года
Посадка лука весной 2025 года. Фото Коллаж "Телеграфа"

Узнайте лучшие дни для посадки лука

Сейчас в Украине продолжается сезон посадки овощей и фруктов на участках. Однако с временным похолоданием возникает вопрос, стоит ли сейчас что-то сажать, чтобы растения не погибли. В частности, речь идет о луке.

Лук – одна из самых популярных культур, которую выращивают украинцы на огородах. Овощ добавляют в супы, салаты, гарниры, ведь он делает вкус богаче. Поэтому актуален вопрос, когда сажать лук весной. Издание Prosto Way подсказало ответ.

Когда сажать лук весной 2025 года

Обычно лук начинают сажать с середины марта, если температура достигает по крайней мере +10. Земля также должна быть прогрета до +5-7. Если падает снег и держатся заморозки, то посадку лука лучше отложить. Ведь он просто сгниет и не прорастет.

Когда погода улучшится и температура поднимется до +10, можете начинать посадку. Однако оттягивать с этим тоже не стоит, потому что лук можете не успеть прорасти до вегетационного периода.

Благоприятные дни в апреле для посадки: 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Как и где сажать лук

  • Оптимально сажать лук на солнечном участке, где нет сквозняков.
  • Место под лук следует перекопать, чтобы земля была разрыхленной. Хорошая идея – перекопать почву с компостом или перегноем.
  • Лук можно обеззаразить в растворе марганцовки перед посадкой. После этого его нужно хорошо высушить.
  • Земля под лук не должна быть кислой, лучше — нейтральной.
  • Лук сажают в неглубокие ямки с расстоянием 10-15 сантиметров и присыпают землей на 1-2 сантиметра.
  • Лук сходит в основном через 7-14 дней.

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