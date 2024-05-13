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Десятками вьются в клубки: в Киеве продолжается нашествие змей (видео)

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Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Ужи не ядовиты, но могут укусить
Ужи не ядовиты, но могут укусить. Фото Википедия

В сезон спаривания пресмыкающиеся могут быть агрессивными

В разгар брачного периода в Киеве и пригороде все чаще замечают змей. Они десятками вьются в клубки.

Об этом сообщают читатели местного канала "Труха Киев". Киевляне с осторожностью обходят места спаривания пресмыкающихся.

На записи видно, пожалуй, клубок с более двух десятков змей. Отмечается, что видео снято в пригороде столицы.

Отметим, брачный период у большинства змей приходится на весну. Обычно он начинается в конце марта — начале апреля и продолжается до конца мая — начале июня.

В сезон спаривания пресмыкающиеся могут быть агрессивными, даже если им не угрожает опасность.

Как уберечь себя от змей во время брачного периода:

  • Носите закрытую обувь и брюки. Это поможет оградить ваши ноги от укусов.
  • Будьте внимательны во время ходьбы по траве. Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.
  • Пресмыкающиеся могут прятаться под камнями, дровами и другими предметами. Поэтому соблюдайте осторожность при работе в саду.
  • Если вы встретите змея, не пытайтесь его поймать или убить. Просто дайте ему возможность спокойно поползти.
  • Если вас укусил пресмыкающийся, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в начале новой недели. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в Киеве и низкую температуру.

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