Десятками вьются в клубки: в Киеве продолжается нашествие змей (видео)
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В сезон спаривания пресмыкающиеся могут быть агрессивными
В разгар брачного периода в Киеве и пригороде все чаще замечают змей. Они десятками вьются в клубки.
Об этом сообщают читатели местного канала "Труха Киев". Киевляне с осторожностью обходят места спаривания пресмыкающихся.
На записи видно, пожалуй, клубок с более двух десятков змей. Отмечается, что видео снято в пригороде столицы.
Отметим, брачный период у большинства змей приходится на весну. Обычно он начинается в конце марта — начале апреля и продолжается до конца мая — начале июня.
В сезон спаривания пресмыкающиеся могут быть агрессивными, даже если им не угрожает опасность.
Как уберечь себя от змей во время брачного периода:
- Носите закрытую обувь и брюки. Это поможет оградить ваши ноги от укусов.
- Будьте внимательны во время ходьбы по траве. Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.
- Пресмыкающиеся могут прятаться под камнями, дровами и другими предметами. Поэтому соблюдайте осторожность при работе в саду.
- Если вы встретите змея, не пытайтесь его поймать или убить. Просто дайте ему возможность спокойно поползти.
- Если вас укусил пресмыкающийся, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
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