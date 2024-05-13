Десятками вьются в клубки: в Киеве продолжается нашествие змей (видео)

В сезон спаривания пресмыкающиеся могут быть агрессивными

В разгар брачного периода в Киеве и пригороде все чаще замечают змей. Они десятками вьются в клубки.

Об этом сообщают читатели местного канала "Труха Киев". Киевляне с осторожностью обходят места спаривания пресмыкающихся.

На записи видно, пожалуй, клубок с более двух десятков змей. Отмечается, что видео снято в пригороде столицы.

Отметим, брачный период у большинства змей приходится на весну. Обычно он начинается в конце марта — начале апреля и продолжается до конца мая — начале июня.

В сезон спаривания пресмыкающиеся могут быть агрессивными, даже если им не угрожает опасность.

Как уберечь себя от змей во время брачного периода:

Носите закрытую обувь и брюки. Это поможет оградить ваши ноги от укусов.

Это поможет оградить ваши ноги от укусов. Будьте внимательны во время ходьбы по траве. Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.

Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею. Пресмыкающиеся могут прятаться под камнями, дровами и другими предметами. Поэтому соблюдайте осторожность при работе в саду.

Если вы встретите змея, не пытайтесь его поймать или убить. Просто дайте ему возможность спокойно поползти.

Просто дайте ему возможность спокойно поползти. Если вас укусил пресмыкающийся, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

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