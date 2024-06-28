В Украину идет экстремальная жара, но один регион освежат дожди: прогноз погоды на выходные

Впереди еще два месяца солнца и тепла

В Украине установилась замечательная летняя погода, однако запад продолжат поливать дожди. При этом последний день месяца по всей стране будет сухим и жарким.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в пятницу, 28 июня, на преимущественной части страны осадков не прогнозируется, облачно с прояснениями. Однако в трех областях — Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской, пройдут дожди с грозами. Дневная температура воздуха в Украине достигнет +24 +31 градус.

Карта погоды на 28 июня

В субботу, 29 июня, дожди распространятся на весь запад Украины, вероятны грозы. На остальной территории Украины осадков не ожидается. Ночью столбики термометров поднимутся до 14-22 градусов тепла, днем прогнозируется +27 +33 градуса.

Карта погоды на 29 июня

А в воскресенье, 30 июня, первый месяц лета попрощается с украинцами солнечной погодой. Осадков не прогнозируется по всей стране. Ночью синоптики обещают от 16 до 22 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 29-34 градусов с отметкой "плюс". Самой жарким будет юг, однако почти по всей стране столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки. Однако уже с понедельника западные области снова польют дожди.

Карта погоды на 30 июня

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