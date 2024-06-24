Идеальна для купания: температура воды в море на побережье Одессы радует отдыхающих
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Погода также благоприятна для пляжного отдыха
Одесса уже встречает летний сезон и отдыхающих, несмотря на российские обстрелы и жестокую войну. И встречает теплым морем и жаркой погодой.
Так в ближайшие дни горожане и гости Одессы смогут насладиться морем, температура которого будет превышать +22 градуса. Об этом сообщает портал seatemperature.net.
Отмечается, что температура воды в море в диапазоне 22-26 градусов наиболее благоприятна для купания в жаркие дни.
В понедельник, 24 июня, вода прогреется до +22,6 градуса. Во вторник, 25 июня, следует ожидать отметку +22,8 градуса. А в среду, 26 июня, вода в Черном море на побережье Одессы прогреется до +23,1 градуса.
Заметим, что погода в эти дни радовать отдыхающих. Ведь вторник, 25 июня, порадует солнечной погодой с температурой воздуха днем до +29, а ночью при +16 будет ощущаться летняя прохлада.
Также в среду, 26 июня, ожидается до +29 днем и до +18 ночью.
Осадков в ближайшие дни в Одессе не ожидается, а ветер будет прохладным со скоростью от 5 до 12 м/с.
Напомним, "Телеграф" выясни, сколько стоит доехать из Киева в Одессу на поезде, автобусе и авто.