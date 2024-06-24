Идеальна для купания: температура воды в море на побережье Одессы радует отдыхающих

Погода также благоприятна для пляжного отдыха

Одесса уже встречает летний сезон и отдыхающих, несмотря на российские обстрелы и жестокую войну. И встречает теплым морем и жаркой погодой.

Так в ближайшие дни горожане и гости Одессы смогут насладиться морем, температура которого будет превышать +22 градуса. Об этом сообщает портал seatemperature.net.

Отмечается, что температура воды в море в диапазоне 22-26 градусов наиболее благоприятна для купания в жаркие дни.

Температура в Одессе сейчас составляет 22,6 градуса.

В понедельник, 24 июня, вода прогреется до +22,6 градуса. Во вторник, 25 июня, следует ожидать отметку +22,8 градуса. А в среду, 26 июня, вода в Черном море на побережье Одессы прогреется до +23,1 градуса.

Заметим, что погода в эти дни радовать отдыхающих. Ведь вторник, 25 июня, порадует солнечной погодой с температурой воздуха днем до +29, а ночью при +16 будет ощущаться летняя прохлада.

Также в среду, 26 июня, ожидается до +29 днем и до +18 ночью.

Осадков в ближайшие дни в Одессе не ожидается, а ветер будет прохладным со скоростью от 5 до 12 м/с.

Напомним, "Телеграф" выясни, сколько стоит доехать из Киева в Одессу на поезде, автобусе и авто.