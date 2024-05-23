ООН приняла резолюцию о "геноциде в Сребренице": почему Россия была против и что значит документ

В России заявили, что резолюция якобы угрожает безопасности в регионе

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о "геноциде в Сребренице" в 1995 году, против которой выступил президент Республики Сербской. Документ предлагает ввести Международный день памяти жертв геноцида и рассказывать в школах установленные факты преступления.

Об этом сообщают СМИ. Резолюцию поддержали 84 страны, 19 были против, а 68 государств воздержались. Израиль и вовсе не принимал участия в голосовании.

Страны, которые выступили против принятия резолюции: Россия, Китай, Сербия, Сирия, Куба, КНДР, ДРК, Мали, Никарагуа, Науру, Эритрея, Венгрия. Среди тех, кто воздержался, были Бразилия, Казахстан, Алжир, Ливан, Греция, Алжир, ОАЭ, Грузия, Индия, Греция. А Иран, вместе с США, Украиной, Великобританией и другими странами Запада поддержал документ.

Резолюция предлагает установить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Также в документе осуждается любое "отрицание геноцида, как исторического события", а членов ООН призывают "сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования". Также документ осуждает "действия, прославляющие тех, кто осужден международными судами за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, включая тех, кто несет ответственность за геноцид в Сребренице".

Те, кто пережил трагедию, считают резолюцию важным символическим актом. Но в Сербии трагические события 30-летней давности не считают геноцидом и опасаются коллективного осуждения сербов.

Что произошло в Сребренице?

В 1992 году началась война в бывшей Югославской республике. В то время город Сребреница на востоке страны населяли в большинстве своем боснийские мусульмане — босняки. Но в окрестностях находилось также несколько деревень, населенных в большинстве своем сербами.

В 1993 году Совбез ООН объявил Сребреницу "зоной безопасности", где не должно быть никаких военных действий. В качестве миротворцев там разместили 170 легковооруженных солдат из Канады и Нидерландов. Но 11 июля 1995 года в эту "зону безопасности" вошли сербские войска. Миротворцы сдались без боя, а сербское спецподразделение "Скорпион" вместе с полицией Сербии убили 8372 боснийских мужчин и мальчиков.

Спустя время Международный трибунал по бывшей Югославии и Европарламент признали это преступление геноцидом, что подтвердил Международный суд ООН. Но в Республике Сербской и Сербии до сих пор не согласны с этим и считают события в Сребренице резней, но не геноцидом.

Нынешний проект резолюции Генассамблеи ООН воспринимается в Белграде как атака на Сербию и сербов как нацию, хотя в тексте документа они вообще не упоминаются. Президент Республики Сербской Милорад Додик обвинил "международное сообщество" в том, что они уничтожают совместные институты Боснии и Герцеговины этой резолюцией. По его мнению, резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

А в МИД России считают, что резолюция направлена на то, чтобы "сломать сербов", которые "слишком самостоятельны в своих действиях" и не хотят присоединяться к санкциям против России. Десять лет назад ООН уже пыталась принять подобный документ, но Россия наложила вето. А постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Германия и Руанда, которые и предложили резолюцию "геноциде в Сребренице", подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. Москва якобы видит в этом документе "угрозу миру и безопасности в регионе". Он добавил, что у Германии "нет морального права упоминать термин "геноцид".

Также "Телеграф" рассказывал о том, президент Сербии Александар Вучич напугал жителей страны. Он писал о трудных временах, а эксперты проанализировали его заявление.