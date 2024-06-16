"Придет момент": Кулеба высказался о переговорах с Россией

В МИД говорят, что рано или поздно придется начинать переговоры с Россией

Россия будет присутствовать на следующем Саммите мира. Именно на этой встрече будет обсуждаться реальное завершение войны.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит Главком. При этом он отметил, что помимо украинской формулы мира никакие другие варианты завершения войны не рассматриваются.

"Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужно за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны, моя, наша работа в том, чтобы Украина в это время находилась на сильнейших позициях", — сказал он.

При этом он прокомментировал последнее "мирное предложение" российского диктатора Владимира Путина назвав его попыткой создать информационную волну, чтобы перебить обсуждение Саммита мира.

"Мы понимаем прекрасно, что придет момент, когда придется говорить с Россией. Но наша позиция очень четкая: мы не позволим говорить России на языке ультиматумов", — добавил министр.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии с 15 по 16 июня проходил Саммит мира. По словам президента Украины, его цель заключается в том, чтобы мировое большинство сделало конкретные шаги по решению вопросов связанных с ядерной и продовольственной безопасностью, а также по возвращению депортированных лиц, в том числе и похищенных россиянами детей.

Ожидается, что следующий саммит состоится спустя несколько месяцев, однако не стал называть более точные сроки.