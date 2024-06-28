Жара до +35 и солнечно, но не повсюду: порадует ли украинцев погода в последние выходные июня

Прогноз отличается для одной области

В последние выходные — 29 и 30 числа — в Украине будет жарко. На юге страны будет до +30...35°С, но и в других регионах температура днем будет не ниже 28 градусов тепла.

Погода будет преимущественно сухой, а на крайнем западе пройдут дожди. Об этом сообщила метеоролог и телеведущая Наталья Диденко.

"В Украине будет жарко. Днем ожидается +28...33 градуса, в южной части — +30...35 градусов. Преимущественно сухо — антициклон", — написала Диденко.

В одном регионе погода в выходные будет более мокрой. Речь идет о западе Украины.

"Дожди пройдут только на крайнем западе Украины. В Карпатах возможны сильные грозовые ливни", ― написала Диденко.

В выходные в Украине будет жарко, но высокая температура останется и в начале рабочей недели. По словам Диденко, местами жара может усилиться.

Немного больше повезет западным областям. Там на несколько градусов снизится температура уже в первых числах июля.

Метеоролог также советует воздержаться от шашлыков, работы на огороде, лучше побеспокоиться о своих близких, а особенно людей старшего возраста и домашних любимцев. Также следует пить достаточно жидкости, но не слишком холодной.

Ранее "Телеграф" сообщал о прогнозе погоды в Киеве на последние выходные июня. Она позволяет активно отдохнуть у воды.