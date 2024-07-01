Шмыгаль вводит в заблуждение Зеленского? Премьера обвинили в блокировании строительства защиты для энергетики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично блокирует финансирование строительства третьего уровня защиты для энергетических объектов, что стало причиной неготовности защиты инфраструктуры и последующего энергетического коллапса в стране. Об этом в своей публикации в соцсети Facebook написал владелец компании Autostrada Максим Шкиль. Autostrada является одним из самых крупных подрядчиков по строительству защитных сооружений на энергообъектах.

По его словам, объем выделенных на строительство средств не превышает 10% потребности. Это прямое нарушение решения Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны. И энергетический коллапс стал следствием бездействия главы правительства.

Ранее Шкиль уже публиковал критические сообщения об отсутствии финансирования работ на объектах энергетической инфраструктуры. Речь шла о недофинансировании возведения водопровода на Днепропетровщине после подрыва россиянами Каховской ГЭС. "Была ли реакция главы правительства? Да, мгновенная и максимально деструктивная — Денис Шмыгаль полностью остановил все платежи и дал поручение БЭБ и ГАСУ проверить строительство защиты энергетических объектов. Выехали, проверили — цены у Автострада самые низкие среди всех подрядных организаций, а степень готовности — одна из самых высоких! Все проверяющие подразделения зафиксировали единственную проблему — отсутствие финансирования", — написал Шкиль.

"Понимает ли глава правительства, что украинцы свободолюбивый народ и методы ручных проверок, давления на бизнес, искусственная блокировка платежей, только сжимают пружину, которая точно выстрелит по зубам? […] Если глава правительства не понимает важность строительства третьего уровня защиты, почему были заключены соответствующие договоры и по ним летом 2023 года началось финансирование? Докладывает ли Денис Шмыгаль Президенту, что он дает письменные поручения проверять компании после их публичной позиции на бездействие правительства, останавливает платежи по всем ключевым объектам в стране, не выполняет решения Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО по строительству и финансированию третьего уровня защиты объектов энергетики? Возможен ли конструктивный диалог между руководителем правительства и бизнесом?" – добавил владелец Autostrada.

По мнению Шкиля, нынешний энергетический коллапс в Украине имеет место из-за бездействия премьера Шмыгаля путем остановки финансирования инфраструктурных объектов, в частности строительства третьего уровня защиты энергетических объектов и как следствие неготовность защиты энергетической инфраструктуры страны. Владелец Autostrada считает, что Шмыгаль должен отвечать за срыв строительства защиты энергетических объектов третьего уровня.

Третий уровень защиты подстанций, который выполняет Autostrada, в соответствии с подписанными договорами еще в мае 2023 года, должен быть полностью завершен до конца мая 2024 года, но из-за отсутствия финансирования (профинансировано на уровне 10% стоимости) и больших долгов – работы полностью остановлены. Это касается всех без исключения подрядных организаций, которые осуществляют строительство третьего уровня защиты энергетических объектов! Сегодня долги перед Автострада почти 9 млрд грн", — подытожил он.