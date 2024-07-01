Польша снова ограничила пропуск украинских грузовиков: причина уже известна

Для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо иметь с собой специальное разрешение

В понедельник, 1 июля, Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств. Не пропускают тех, кто не имеет разрешения на международные грузовые перевозки.

Об этом сообщает Государственной таможенной службы Украины. Подробности появились на официальном Telegram-канале.

В Гостаможслужбе уточнили, что ограничение начало действовать с 00:00.

Отмечается, что для пересечения границы в сторону Польши украинским грузовым транспортным средствам необходимо иметь с собой разрешение на международные грузовые перевозки или книжечку ЕКМТ.

"Пункты пропуска на других участках границы работают в обычном режиме", — добавили в Гостаможслужбе.

Справка

Книга ЕКМТ – это многостороннее разрешение, которое выдается перевозчикам и позволяет им свободно передвигаться среди 44 стран-участниц Европейской Конференции Министров Транспорта.

Напомним, что в конце мая Польша приостановит грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России. В правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка.

Ранее "Телеграф" писал, что в очередной раз украинский автобус за границей попал в дорожное происшествие. На этот раз перевозчик направлялся из Киева в Варшаву.