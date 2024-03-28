Смогли ли договориться? В Польше закончились переговоры по украинскому зерну, что в итоге

Встречи по этому поводу продолжатся

В Варшаве завершились двухдневные переговоры правительств Украины и Польши, где, в частности, обсуждалась проблема транзита украинского зерна. Они, к сожалению, не увенчались успехом.

Об этом сообщил Forbes министр агрополитики Украины Николай Сольский. По его словам, страны не смогли договориться о транзите украинского зерна через польскую территорию. Встречи по этому поводу продолжатся.

"Был откровенный и непростой разговор", — резюмировал министр.

При этом министр настроен оптимистично.

"Сейчас мы гораздо ближе к разблокированию границы, чем были вчера", – сказал он.

Как сообщалось ранее, зерновой спор тянется еще с лета, когда зерно, которое шло на мировой рынок через территорию западных соседей Украины оказалось дешевле местного. Это привело к тому, что его быстро выкупили местные бизнесмены, чем привели к обвалу цен на продукты питания. Из-за этого до осени ЕС ввел запрет на ввоз зерна из Украины.

15 сентября Европейская комиссия решила отменить его и позволила зерну попасть на территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии и Болгарии. Впрочем, часть из этих стран в тот же день ввела односторонний запрет.