В Черниговской области оштрафовали водителя грузовика на 51 тысячу: что он натворил

Укртрансбезопасность еще раз напоминает о важности соблюдения габаритно-весовых норм

Соблюдение безопасности на дорогах и сохранение их инфраструктуры является важной задачей для каждой громады. В Черниговской области недавно зафиксировали очередное нарушение, которое ставит под угрозу качество дорожного покрытия и безопасность участников дорожного движения.

В ходе рейдовой проверки, проведенной инспекторами Укртрансбезопасности Отдела государственного надзора (контроля) в Черниговской области, выявлены нарушения в перевозке груза. Грузовик VOLVO, перевозивший песок, остановили, и во время документального весового контроля обнаружили серьезную перегрузку. Автомобиль перевозил песок с превышением нормативной массы транспортного средства на 39.5%, что составило 29.3 тонны при разрешенной максимальной фактической массе 21 тонны.

Такие нарушения, согласно абзацу 17 части 1 статьи 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", влекут серьезные финансовые последствия. Автоперевозчик должен оплатить штраф в размере 51 000 гривен за это нарушение.

Укртрансбезопасность призывает всех перевозчиков соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это не только способствует сохранению дорожной инфраструктуры, но и поможет избежать непредвиденных расходов и сохранить хорошую деловую репутацию.

Напомним, что соблюдение правил перевозки грузов является не только обязанностью перед законом, но и важным элементом обеспечения безопасности на дорогах и сохранения их инфраструктуры для будущего.

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