Польща знову обмежила пропуск українських вантажівок: причина вже відома

Для перетину кордону у бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати з собою спеціальний дозвіл

У понеділок, 1 липня , Польща обмежила перепустку для українських вантажних транспортних засобів. Не пропускають тих, хто не має дозволу на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомляє Державна митна служба України. Деталі з’явилися на офіційному Telegram-каналі.

У Держмитслужбі уточнили, що обмеження почало діяти з 00:00.

Зазначається, що для перетину кордону у бік Польщі українським вантажним транспортним засобам необхідно мати дозвіл на міжнародні вантажні перевезення або книжечку ЄКМТ.

"Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі", — додали у Держмитслужбі.

Довідка

Книга ЄКМТ – це багатосторонній дозвіл, який видається перевізникам та дозволяє їм вільно пересуватися серед 44 країн-учасниць Європейської Конференції Міністрів Транспорту.

Нагадаємо, що наприкінці травня Польща призупинить вантажні перевезення для транспортних засобів із Білорусі та Росії. В уряді пояснили такий крок необхідністю забезпечення громадського порядку.

Раніше "Телеграф" писав, що черговий раз український автобус за кордоном потрапив у дорожню пригоду. Цього разу перевізник прямував із Києва до Варшави.