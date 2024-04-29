Это уже конец? Поляки разблокировали последний пункт пропуска на границе с Украиной (карта)

В настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается

В понедельник, 29 апреля, польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская". Таким образом , все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ. Там отметили, что оформление и пропуск через границу по двум направлениям осуществляется в обычном режиме.

В то же время, по имеющейся информации, через "Раву-Русскую" на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, перемещающие зерновые культуры. Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается. На выезд из Украины тяжеловозы двигаются за е-чергой.

Водителей и перевозчиков традиционно просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры разблокировали самый большой пункт пропуска на границе с Украиной. Движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" возобновлено.