Після скандального розслідування: заступника генпрокурора Вербицького звільнено, що на нього "нарили" журналісти

Він може потрапити за ґрати на 10 років

У понеділок, 1 липня, скандального Дмитра Вербицького, якого підозрюють у привласнені 50 млн грн, звільнили з посади заступника генерального прокурора.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що відповідний наказ за власним бажанням Вербицького підписав генеральний прокурор Андрій Костін.

Що відомо про Дмитра Вербицького

В червні 2024 року національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розпочало розслідування проти Дмитра Вербицького. На тлі вкрай розкішного життя його підозрюють у незаконному збагаченні. Він може потрапити за ґрати на 10 років.

Цьому передувало те, що у травні 2024 виявилось, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень. Тобто згідно з ринковими цінами вартість було занижено у 6 разів.

Крім того, згодом з'ясувалось, що дівчина Вербицького Христина Ільницька власниця майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень. І це без достатніх власних офіційних доходів. Адже сукупний дохід Христини за останнє десятиліття ледве перевищив 360 тисяч гривень.

Пізніше дівчина Вербицького спростувала цю інформацію та заявила, що все майно купила власним коштом. Згодом Верховна Рада викликала до парламенту Костіна для пояснень щодо майнового стану Вербицького. Він повідомив, що з приводу майнового стану його заступника ведеться службове розслідування.

Зауважимо, що на посаду заступника генпрокурора Дмитра Вербицького призначили у вересні 2022 року. Він відповідав за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

Раніше "Телеграф" писав, що НАБУ затримало ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка.