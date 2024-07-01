Света все меньше: в Укрэнерго анонсировали жесткие графики отключений на 2 июля

Экономно потребляйте электроэнергию, когда включается свет

В Украине продолжаются почасовые отключения света, вызванные российскими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры. Во вторник, 2 июля, облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно на протяжении всех суток.

Введение более жестких графиков обусловлено значительным ростом энергопотребления из-за аномальной жары. Об этом предупредили в "Укрэнерго".

"Второго июля, облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно в течение всех суток. Причина – значительный рост энергопотребления из-за жары", — говорится в сообщении.

Актуальные графики почасовых отключений можно узнать на сайтах облэнерго и на их страницах в соцсетях. В компании также обратились к украинцам с просьбой экономить электроэнергию, когда включается свет. В частности, не злоупотреблять кондиционерами, которые буквально сжирают электроэнергию.

Также в "Укрэнерго" еще раз напомнили о том, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов врага по украинской энергосистеме. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как узнать графики отключений света YASNO по своему адресу. Сделать это быстро и просто.