Аномальная жара накрыла Украину: стало известно, где она задержится надолго

Такая температура ожидается не на всей территории страны

Июль, второй месяц лета, в Украине начнется с аномальной жары — в первую неделю максимальная дневная температура воздуха может даже достигать отметок +34…+39 °С. Продлится такая температура минимум несколько дней.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" под названием "Превысит многолетнюю норму: известный синоптик дал подробный прогноз погоды на июль".

В материале синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в западных и северных регионах Украины высокая температура может достаточно быстро снизиться. А вот в центральных, восточных и южных областях страны погода такая жара будет держаться дольше — минимум до конца первой декады месяца.

Синоптик отметил, что в западных и северных регионах Украины высокая температура может достаточно быстро снизиться. А вот в центральных, восточных и южных областях страны погода такая жара будет держаться дольше — минимум до конца первой декады месяца.

По словам Игоря Кибальчича, причиной одной из причин такой высокой температуры станет высотный малоподвижный блокирующий антициклон. Аномальная жара в Украине будет возможной также из-за воздушных масс африканского происхождения.

"Кроме того, в условиях слабовыраженной циркуляции атмосферы и развития термического циклона в приземном слое будут наблюдаться благоприятные условия для застоя воздуха, что станет дополнительным фактором в повышении температуры", — добавил синоптик.

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