Світла все менше: в Укренерго анонсували жорсткі графіки відключень на 2 липня

Ощадливо споживайте електроенергію, коли вмикається світло

В Україні тривають погодинні відключення світла, які спричинені російськими обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури. У вівторок, 2 липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби.

Запровадження жорсткіших графіків обумовлене значним зростанням енергоспоживання через аномальну спеку. Про це попередили в "Укренерго".

"Другого липня, обленерго будуть задіювати три черги відключень одночасно упродовж всієї доби. Причина – значне зростання енергоспоживання через спеку", — йдеться в повідомленні.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. У компанії також звернулися до українців з проханням ощадливо споживати електроенергію, коли вмикається світло. Зокрема, не зловживати кондиціонерами, які буквально жеруть електроенергію.

Також в Укренерго вкотре нагадали про те, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як дізнатися графіки відключень світла YASNO за своєю адресою. Зробити це швидко та просто.