Польша разблокировала пропуск украинских грузовиков на нескольких КПП: список и карта

Украинские грузовики вновь могут попасть в Польшу

Польша разблокировала пропуск украинских грузовиков на свою территорию. Теперь польские пограничники не будут требовать разрешения на двусторонние перевозки.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в Facebook. По его словам, все украинские транспортные средства, которые выполняют двусторонние перевозки в рамках "транспортного безвиза" могут беспрепятственно пересекать границу.

"Движение уже начинается на пунктах пропуска "Шегини — Медика", "Нижанковичи — Мальховице", "Угринов — Долгобычев", "Краковец — Корчёва". В ближайшее время пропуск грузовиков начнется на других пунктах", — отметил он.

Деркач также напомнил водителям о необходимости иметь с собой:

лицензию на перевозку в бумажном виде на английском языке с QR-кодом;

документы на груз для пустого транспорта, если водитель должен загрузится за границей. Там должны быть указаны имя и контактные данные отправителя и адрес места загрузки;

документы о подтверждении возвращения пустого грузовика, если водитель должен разгрузиться за границей;

документы, подтверждающие тип перевозки в бумажном или электронном виде;

специальную наклейку на лобовом стекле грузовика, которую можно взять по ссылке.

Как сообщалось ранее, утром 1 июля Польша ограничила пропуск для украинских грузовых транспортных средств, у которых нет разрешения на международные грузовые перевозки. В Украине эти ограничения назвали безосновательными.